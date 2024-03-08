Громадянам цих країн радять уникати масових зібрань людей.

У найближчі 48 годин на території країни-агресорки Росії можуть відбутися теракти. Таке попередженння зʼявилося на сторінках посольств одразу кількох країн.

Так, посольство США в Росії повідомило про те, що "екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти". У звʼязку з цим громадянам США порадили уникати масових зібрань протягом наступних 48 годин. Інших подробиць немає.

Аналогічне попередження опублікувало і посольство Великої Британії в РФ. Там із посиланням на заяву американської сторони порадили британцям утриматися від поїздок до Росії.

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Водночас представництво Німеччини в РФ повідомило, що 8 березня посольство Німеччини в Москві та Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі будуть закритими.

Що відбувається на території країни-агресорки Росії

7 березня в Росії безпілотник влучив у другий за величиною сталеливарний комбінат країни. Дрон атакував Череповецький металургійний комбінат у Вологодській області РФ. Російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням співробітників заводу повідомляє, що одна доменна піч повністю виведена з ладу.

Водночас в Казані в зоні Оренбурзького тракту вирувала потужна пожежа у вищому командному училищі танкістів. Там горіли казарми.

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