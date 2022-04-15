Рішення прийнято на тлі воєнних дій російської армії в Україні.

Австрійський міжнародний машинобудівний концерн Andritz призупинив нові операції в Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Міжнародна технологічна група ANDRITZ засуджує вторгнення в Україну, що призвело до руйнування інфраструктури та загибелі людей, а також висловлює та надає підтримку українському народу. На тлі воєнних дій в Україні та запроваджених міжнародних санкцій ANDRITZ на даний момент призупинила всі свої нові операції в Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія є лідером світового ринку в усіх чотирьох сферах свого бізнесу – целюлозно-паперовій, металургійній, гідротехнічній та сепараційній. У загальнодоступній групі налічується близько 26 800 співробітників і понад 280 офісів у більш ніж 40 країнах.

Довідка УНІАН, Andritz AG - австрійський міжнародний машинобудівний концерн зі штаб-квартирою в місті Грац.

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