Будь-яка з версій катастрофи флагмана Чорноморського флоту РФ демонструють величезну некомпетентність Росії.

Катастрофа флагманського крейсерського корабля "Москва" на Чорному морі свідчить про некомпетентність Росії.

Про це пише The New York Times із посиланням на високопоставленого західного чиновника.

Він не зміг сказати напевно, чи був російський крейсер поцілений українською ракетою або пошкоджений в результаті випадкової пожежі. Але обидві версії, за його словами, демонструють величезну некомпетентність Росії.

Враховуючи важливість крейсера "Москва", майже неможливо повірити, що вогонь може дійти до льоху з боєприпасами без кричущої недбалості з боку екіпажу, зазначає джерело NYT.

А якщо в корабель влучила українська крилата ракета, що видається правдоподібним, то це демонструє чи не більшу некомпетентність і недбалість, враховуючи, що "Москва" була обладнана складним трирівневим захистом від ракетного удару.

Хай там як, настільки значний збиток такому важливому кораблю є глибокою ганьбою для ВМФ Росії і багато в чому підніме бойовий дух українців, на тлі того, що на Донбас насувається велика битва, вважає чиновник. Також це ускладнить для Росії поповнення запасів своїх сил із моря або їхнє артилерійське прикриття.

Крейсер "Москва" підбили: що відомо

13 квітня недалеко від Одеси стався вибух на російському крейсері "Москва". Україна підтвердила, що завдала ракетний удар по кораблю з "Нептуна".

Росія ж, своєю чергою, підтвердила вибухи боєприпасів на "Москві".

Ракетний крейсер брав участь у війнах в Грузії, Сирії, а в 2014-му корабель блокував українські судна в Донузлаві. З 2016 року корабель в море не виходив через плачевний технічний стан.

У 2020 році на "Москві" завершили трирічний капітальний ремонт з модернізацією.

24 лютого, у перший день вторгнення РФ, ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний. Там "російський військовий корабель", у відповідь на пропозицію здатися, почув вже всесвітньо відому фразу - символ боротьби України.

Після того, як ракетний крейсер "Москва" із 16 крилатими ракетами виведений з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що знаходяться в Чорному морі, зменшився з 72 до 56, уточнив керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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