Науковець також спробував пояснити, чому росіяни, які виступають проти політики Володимира Путіна, не хочуть йти на масові акції протесту.

Володимир Путін використовує патріотизм і релігію для того, щоб відвертати увагу простих росіян від проблем всередині країни. Але зараз населення РФ вже скептично ставиться до влади – подібно до жителів пізнього СРСР у часи Брєжнєва.

Таку думку в інтерв'ю виданню Апостроф озвучив американський історик, автор численних книг про РФ і СРСР Корнеліс "Кіс" Ботерблюм. Так, експерт вирішив описати нинішню російську політику і підкреслив, що на чолі стоїть націоналізм, через який страждає в тому числі і Україна.

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"У центрі російської політики зараз все більше виявляється націоналізм. Він призводить до втручання в життя інших країн, в тому числі України, і до захоплення Криму. Це така хитрість. Так само як і те, що Путін раптом став дуже віруючим православним парафіянином. Не думаю, що це він зробив щиро - скоріше з опортуністичних міркувань. Так само націоналізм використовують політики-популісти, демагоги. це інструмент, щоб відволікати людей від того, що дійсно важливо в житті. Трамп робить те ж саме в Америці", - пояснює Ботерблюм.

За словами американського історика, Володимир Путін за 20 років перебування при владі в Кремлі не зміг домогтися успіхів у поліпшенні економіки РФ і відвертав увагу росіян від серйозних змін всередині країни.

"Він просто відвертав увагу людей від того, що для них важливо. Росіяни мені розповідають, що вони самі вже не купуються на слова Путіна, не вірять в те, що він говорить. Мені здається, що ставлення до влади в росіян зараз таке, як було у населення пізнього Радянського Союзу часів Брежнєва, коли люди говорили: він просто boltoon (російські слова в мові Корнеліса Ботерблюма передаються латиницею, - "Апостроф"), базіка, а я буду робити все по-своєму. Думаю, так само російське населення відповідає на слова Путіна. принаймні, це я бачу в великих містах", - продовжив професор історії.

Крім цього, Корнеліс Ботерблюм спробував пояснити, чому росіяни, які виступають проти політики Володимира Путіна, не хочуть йти на масові акції протесту.

"... Люди не ходять на демонстрації, коли вибори проходять нечесно, тому що вони розуміють, що в цьому немає жодного сенсу. Водночас Путін і його оточення намагалися, щоб населення взагалі втратило інтерес до політики", - резюмував він в інтерв'ю журналістам.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

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Автор: Андрій Василюк