Генсек НАТО також згадав про думку Трампа стосовно цього питання.

Шлях України до НАТО не зворотній, але іхто не обіцяв україні, що членство в Альянсі буде частиною мирної угоди. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю, яке транслював телемарафон.

Він зазначив, що питання членства України в НАТО залишається на порядку денному. "Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній. І нічого не змінилося", - наголосив він.

На запитання з приводу того, що президент США Дональд Трамп сказав, що Україна не вступить до НАТО, Рютте зазначив, що коли йшлося про те, що Україна одного дня стане членом НАТО, то ніколи не обіцяли, що це буде частиною мирної угоди.

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"Те, над чим працює американський президент, я дуже радий, що він це робить, що він вийшов з глухого кута. Те, над чим він працює – приведення України до міцного довготривалого миру. Тобто не Мінськ 3, як ми мали раніш, а припинення вогню і справжню мирну угоду. Але ніхто не обіцяв Україні, що членство в НАТО буде часиною угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення прийнятті на Вашингтонському саміті і вони не змінні", - наголосив Рютте.

Україна і НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета щодо нереалістичності членства України в НАТО.

Говорячи про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, американський президент заявив, що він "не проти".

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, чому Україна має вступити у Північноатлантичний Альянс. "Це буде не просто внесок, а конкретна, практична підтримка безпеки в регіоні", - наголосив він.

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