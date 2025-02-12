Американський лідер не вважає, що членство України в Альянсі – це "практично".

Президент США Дональд Трамп підтримав заяву очільника Пентагону Піта Гегсета щодо нереалістичності членства України в НАТО.

Про це повідомляє журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі X. Так, говорячи про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, американський президент заявив, що він "не проти".

"Я не думаю, що це практично", – додав Трамп.

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Він також сказав, що США продовжать надавати допомогу Україні, але у Вашингтоні хочуть, щоб вона "була убезпечена".

Заява Гегсета про Україну в НАТО

Глава Міноборони США Піт Гегсет під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 лютого заявив, що членство України в НАТО не є реалістичним.

"Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань", – заявив він.

Крім того, Гегсет каже, що Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року".

Міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи слова очільника Пентагону, наголосив, що позиція України щодо членства в Північноатлантичному Альянсі залишається незмінною.

"Ви чули ці заяви останні 33 роки. Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО", – сказав він.

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