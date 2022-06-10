Вони повинні прояснити питання про визнання Косово.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Косово і Сербія до врегулювання їх давньої суперечки про незалежність Косово.

Про це повідомляє AP.

Шольц, який розпочав серію офіційних візитів на Західні Балкани, сказав, що війна Росії в Україні підкреслила важливість стабільності в регіоні.

"У такі часи нам знову стає ясною цінність миру і безпеки, і це ще одна дуже вагома причина для Косово і Сербії знайти політичне рішення, всеосяжне, стійке, яке також сприяє регіональній стабільності", — сказав Шольц на прес-конференції в Приштині (столиця Косово).

Канцлер попросив уряди Сербії і Косово проявити чітку прихильність діалогу за сприяння ЄС.

"Зрозуміло, що угода повинна в кінцевому підсумку також прояснити питання про визнання Косово, тому що немислимо, щоб дві країни, які не визнають один одного, стали членами ЄС", — додав Шольц.

Зазначимо, що шість країн Західних Балкан прагнуть приєднатися до ЄС – Чорногорія, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина і Косово. Ці країни вже багато років проводять реформи, щоб стати повноправними членами ЄС.

Косово, провінція Сербії, проголосило незалежність у 2008 році, через десять років після жорстокої війни 1998-1999 років.

Незалежність Косово визнали 97 зі 193 країн-членів ООН, 22 з 27 країн-членів Європейського Союзу (не визнали Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина, Іспанія).

Україна також не визнає державу Косово і вважає Регіон невіднятною частиною Сербії.

Переговори про врегулювання конфлікту, що проводяться за сприяння Європейського Союзу, почалися 11 років тому, але не принесли особливих результатів, і напруженість між колишніми противниками зберігається.

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