Президент Сербії тепер змушений особисто займатися логістикою візиту глави МЗС РФ в країну.

Три балканські країни, Болгарія, Північна Македонія і Чорногорія, "закрили своє небо" для літака міністра закордонних справ країни-ізгоя РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.

Як повідомляють сербські ЗМІ, тепер намічений на 6-7 червня візит російського міністра до Сербії "опинився під великим питанням".

При цьому вони наголошують, що провини офіційного Белграда в цьому немає. Президент Сербії тепер змушений особисто займатися логістикою візиту глави МЗС РФ в країну.

Під час перебування в Белграді Сергій Лавров збирався зустрітися з президентом країни Александром Вучичем, міністром закордонних справ Миколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцею Дачичем, а також з главою Народної скупщини.

Раніше Вучич заявляв, що якщо через візит Лаврова зірветься запланований на 10 червня візит до Сербії канцлера Німеччини Олафа Шольца, "це буде трагедією".

Як УНІАН вже писав, літакам Boeing і Airbus, які належать підсанкційній компанії з Росії, заборонили приземлятися в Китаї. Очікується, що рішення Китаю, в тому числі ускладнить доставлення товарів з AliExpress та інших маркетплейсів.

Також повідомлялося, що Канада заборонила в'їзд приблизно 1000 росіянам, включаючи Путіна і його спільників.

Вас також можуть зацікавити новини: