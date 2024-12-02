Шольц приїхав у Київ дізнатись, на що готовий Зеленський заради завершення війни, - BILD

Якщо президент США Дональд Трамп розпочне переговори про припинення війни, як було оголошено, Шольц хоче агітувати за позицію України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув в Україну. Це другий візит з початку повномасштабної війни. Його планували після виборів у США.

Як повідомляє BILD, за 83 дні до федеральних виборів Шольц хоче послати сигнал: я канцлер, я веду переговори по всьому світу.

Джерела з оточення Шольца переконують, що поїздку планували "задовго до того, як згасли світлофори" після виборів у США.

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Шольц хоче знати, на що готовий Зеленський

За даними видання, мета візиту Шольца у Київ: у суворо конфіденційній розмові дізнатися, як президент України Володимир Зеленський оцінює ситуацію, на що готові він і його країна. Шольц знову і знову наголошував: "Ніщо не повинно вирішуватися через голови українців".

Така позиція для нього є місією: якщо президент США Дональд Трамп розпочне переговори про припинення війни, як було оголошено, Шольц хоче агітувати за позицію України.

Видання пише, що Трамп має бути готовий координувати дії з Шольцем. Джерела кажуть, що перша телефонна розмова між майбутнім президентом і нинішнім канцлером пройшла відносно добре, але Трамп також відомий різкими змінами курсу.

Шольц приїхав у Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з несподіваним візитом у понеділок вранці.

Як заявив Шольц після прибуття, своїм візитом він хотів висловити свою солідарність з Україною. Він запевнив, що Німеччина "залишиться найсильнішим прихильником України в Європі" і пообіцяв додаткові поставки зброї.

"На зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про додаткове озброєння на 650 млн євро, яке має бути поставлено в грудні", - сказав канцлер, додавши, що Україна може покластися на Німеччину.

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