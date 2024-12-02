Шольц пообіцяв додаткові поставки зброї на 650 млн євро.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з несподіваним візитом у понеділок вранці, пише Spiegel.

Як заявив Шольц після прибуття, своїм візитом він хотів висловити свою солідарність з Україною. Він запевнив, що Німеччина "залишиться найсильнішим прихильником України в Європі" і пообіцяв додаткові поставки зброї.

"На зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про додаткове озброєння на 650 млн євро, яке має бути поставлено в грудні", - сказав канцлер, додавши, що Україна може покластися на Німеччину.

"Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", - заявив він.

Це не перший візит Шольца в Україну. У червні 2022 року він відвідав Київ разом із лідерами Румунії, Франції та Італії.

Позиція Шольца щодо України

Нагадаємо, Україна вже давно просить Німеччину про далекобійні ракети Taurus. Частина німецьких політиків підтримують таку допомогу, але Олаф Шольц виступає категорично проти. Він боїться, що це спровокує ескалацію і що Україна вдарить по Кремлю.

Також 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за два роки зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Цей дзвінок розкритикував як Володимир Зеленський, так і багато партнерів України.

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