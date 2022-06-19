Євросоюзу пора готуватися до розширення клубу, вважає він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європейський союз повинен полегшити вступ нових членів.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa).

Не тільки країнам-кандидатам, а й самому Євросоюзу пора готуватися до розширення клубу, вважає він.

"Для цього необхідно модернізувати свої структури і процеси прийняття рішень. Неможливо вирішити все, що прийнято одноголосно сьогодні, одноголосно в майбутньому", - говорить Шольц.

В ЄС вже давно ведуться дискусії про ослаблення правила, згідно з яким питання статусу кандидата повинні бути узгоджені всіма 27 країнами-членами одноголосно. Але будь-які реформи процесу можуть бути реалізовані тільки за наявності одностайної підтримки таких змін.

Канцлер сподівається представити свої пропозиції на саміті ЄС, наміченому на четвер і п'ятницю (23-24 червня).

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі глави 27 країн-членів розглянуть заявки Грузії, Молдови та України про членство в ЄС.

Раніше Європейська комісія рекомендувала дати Молдові та Україні статус офіційних кандидатів на членство.

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