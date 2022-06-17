Президент ЄК наголошує, що Грузія добилася успіху, проте вона повинна об'єднатися на політичному рівні, аби розробити чіткий шлях до структурних реформ.

Європейська комісія рекомендує Європейській Раді надати статус кандидата Молдові, але Грузія ще повинна виконати низку вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

"Ми рекомендуємо Європейській Раді надати Молдові європейську перспективу і статус кандидата з тим розумінням, що країна повинна здійснити низку важливих реформ", - наголосила президент ЄК.

При цьому вона сказала, що Грузія поділяє такі ж європейські прагнення, як Україна і Молдова.

За її словами, щоб Грузія добилася успіху, вона повинна об'єднатися на політичному рівні, аби розробити чіткий шлях до структурних реформ.

"Саме тому ми рекомендуємо Європейській Раді надати європейську перспективу і повернутися до оцінювання того, як Грузія відповідатиме низці умов до того, як їй буде надано статус кандидата", - сказала фон дер Ляєн.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія рекомендує Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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