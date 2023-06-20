Канцлер запропонував чиновнику використати той вплив, який Китай має над Росією, щоб завершити війну.

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав прем'єр-міністра Китаю використати той вплив, який КНР має над Росією, щоб завершити війну в Україні. Нагадаємо, що раніше китайській полковник заявив, що Путін втратив авторитет через відсутність успіхів в Україні.

З відповідним закликом Шольц звернувся до Лі Цяна у вівторок під час візиту чиновника в Берлін. Про це канцлер згадав під час спільної прес-конференції, повідомляє CNN.

"Зараз важливо уникнути замороженого конфлікту", - сказав Шольц

На його думку, Пекін може використати зв'язки з Москвою, щоб змусити Путіна вивести армію РФ з України.

Також глава німецького уряду акцентував, що Китай не має йти на співпрацю з РФ у питанні постачання зброї. Окремо Шольц зупинився на питанні ядерної зброї, зазначивши, що заборона на її використання є особливо важливою.

За даними CNN, Шольц та Лі Цян продовжать двосторонні урядові консультації у вівторок у другій половині дня разом з головою Мінекономіки Німеччини Робертом Хабеком та очільницею Національної комісії розвитку та реформ Китаю Чжен Шаньцзе.

Зазначається, що згідно з даними Федерального статистичного відомства ФРН, за підсумком 2022 році Китай став найважливішим торговельним партнером Німеччини.

Відповідне місце КНР посідає у рейтингу вже всьоме.

Діяльність КНР на дипломатичному рівні - є прорив з США

Нагадаємо, що сьогодні лідер США Джо Байден підбив підсумки візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю (чиновник перебував у командировці два дні).

Політик зазначив, що Блінкен здійснив "пекельну роботу" і що наразі Америка дотримується правильного шляху в контексті налагодження відносин із Китаєм. Байден заявив, що "прогрес є".

Зазначимо, що стосунки між США та Китаєм перейшли на новий рівень напруги після випадку зі збиттям китайської кулі-шпигуна біля узбережжя Південної Кароліни. Це сталося 4 лютого за наказом Джо Байдена.