Політичний резонанс з приводу кулі-шпигуна загрожує підірвати спроби обох країн врегулювати непрості відносини.

США збили китайську кулю-шпигуна. Відповідний наказ віддав президент США Джо Байден. Хмара диму сигналізує про те, що кулю було знищено ракетою одного з літаків.

Для цього Федеральне авіаційне управління закрило повітряний простір біля узбережжя штатів Південна та Північна Кароліна. Також припинили роботу аеропортів. Судно ВМС США USS Carter Hall виловить з води уламки після перехоплення об'єкта - на його борту знаходиться 30-тонний кран, повідомляє euro weeklynews.

Американські військові дочекалися, поки куля вийде в море в районі антлантичного узбережжя Міртл-Біч у Південній Кароліні.

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Як відомо, Пекін визнав, що повітряна куля була створена в Китаї. Однак там стверджують, що це просто метеорологічний зонд, який збився з курсу. У той же час в Пентагоні відкидають подібне твердження і підкреслюють, що це розвідувальний корабель.

Виявлення шпигунської кулі

Як пише Washington times, Білий дім майже тиждень зберігав мовчання про цю ситуацію, оскільки не хотів зірвати візит Блінкена до Пекіна. Офіційні особи США вперше дізналися про кулю ще 28 січня, коли її помітили над Аляскою. Американські чиновники були змушені повідомити про це громадськості, коли інформація просочилася в ЗМІ.

Зазначається, що 31 січня куля увійшла в повітряний простір Канади, але потім повернулася в небо США над Північним Айдахо. Пізніше її помітили над Монтаною, де знаходиться одне з трьох ядерних ракетних полів Америки на базі ВПС Мальмстрем.

Наслідки для американсько-китайських відносин

Політичний резонанс з приводу китайського повітряної кулі-шпигуна не тільки зірвав запланований візит до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена, але і загрожує підірвати спроби обох країн врегулювати непрості відносини.

Реакція Штатів на те, що виглядає як шпигунська місія Китаю, матиме довгострокові наслідки для зусиль щодо стабілізації відносин, які вже близькі до історичного мінімуму. Деякі американські законодавці вимагають, щоб Байден притягнув Китай до відповідальності за "неприйнятне порушення суверенітету США".

Блінкен, який відклав поїздку, яка повинна була початися в п'ятницю і стати першим візитом держсекретаря в Китай з 2018 року, сказав, що він буде готовий відвідати Пекін, "коли дозволять умови".

Китайське шпигунство проти США

Напередодні Пентагон заявив, що над територією Північної частини США з'явилася величезна повітряна куля.

Пізніше Пентагон повідомив про появу ще однієї розвідувальної повітряної кулі китайців. Її помітили над Латинською Америкою. Представник відомства не вказав точного місця розташування кулі, але запевнив, що поки немає ознак її руху в бік США.

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