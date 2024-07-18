Її вивели з зали під оплески інших депутатів.

З пленарного засідання Європарламенту вигнали очільницю румунської ультраправої партії "S.O.S. Румунія" Діану Шошоаке. Вона хотіла "очистити його від дияволів".

Як пише G4Media, вона тричі переривала пленарні дебати щодо обрання Урсули фон дер Ляєн на новий мандат глави Єврокомісії. Після того, як вона намагалася перервати виступ депутата від групи "Відродження" Валері Хайєр, до неї звернулася голова Європарламенту Роберта Мецола: "Скільки потрібно колег, щоб вас вивели з зали? Я думаю, що ви сказали достатньо".

Шошоаке звинуватила Урсулу фон дер Ляєн у "вбивстві людей", після чого її вивели із зали пленарних засідань під оплески євродепутатів. Вона тримала над головою ікону, вигукуючи "На Бога уповаємо".

Politico зазначає, що депутатка пропонувала викликати священика, щоб освятити Європарламент і "очистити його від дияволів". "Як і в румунському парламенті, тут зустрічаються дияволи. Я приведу священика, щоб освятити кабінети і всюди, де тільки зможу. Це моє право на релігію, на вираження моєї релігійної віри", - заявила Шошоаке.

Також вона запевняла, що Мецола "зблідла", коли побачила її: "Я пішла до пані Мецоли. Коли вона побачила мене, вона побіліла. Я попросила її про зустріч, вона ставала все білішою і білішою".

Хто така Діана Шошоаке

Політик відома своєю антиімміграційною та антивакцинальною позицією. Крім того, вона виступала з антиукраїнськими заявами.

Минулого року ЗМІ повідомляли, що вона пропонувала приєднати до Румунії частину українських територій: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Також вона вигукувала "Слава Москві!" та звинувачила Україну в дискримінації румунської меншини.

Вас також можуть зацікавити новини: