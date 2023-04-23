Обурена Діана Шошоаке влаштувала цілу сцену, бо не змогла відкрити посилання на документи.

Одіозна сенатор парламенту Румунії Діана Шошоаке, яка пропонувала анексувати частину України, знову вляпалася в скандал. Цього разу політик на засіданні парламенту вигукнула: "Слава Москві!".

Спочатку Шошоаке кричала з трибуни, що порядок денний надали невчасно, а посилання на документи, які повинні були обговорюватися, не відкривалися.

"Ці документи не мають реєстраційного номера. Вони надійшли до нас о 12 годині. Нам тільки о 12:00 прийшло оголошення, що в порядку денному будуть якісь теми, а коли ми відкриваємо, подивіться, що з'являється. 404 каталог файлів не знайдено. За що будемо голосувати?" - обурилася "подруга Путіна".

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У відповідь один з її парламентських колег порадив змінити VPN, тому що він "на московському режимі і тому не працює". Мабуть, таким чином політик натякнув на зв'язок Шошоаке з Кремлем. Така репліка ще більше розлютила одіозну сенаторку, яка видала цілу тираду й в кінці крикнула: "Слава Москві".

"Враховуючи, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по wi-fi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN - з Москви. Отже, Сенат обдурив. Сенат - путінський. Це путінський ноутбук з путінським VPN, з путінським wi-fi. Так? Слава Москві!"- обурено заявила Шошоаке.

Скандальні заяви Шошоаке - що відомо

20 березня до парламенту Румунії надійшов проект закону "Про зміну закону 129/1997 про ратифікацію Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною". Документ передбачав, що Румунія анексує частину українських територій - Північну Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), Історичний Марамуреш і острів Зміїний.

Ініціатором анексії територій України виявилася одіозна сенаторка Діана Шошоаке. Жінка широко відома зв'язками з Кремлем.

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що будуть ініційовані санкції щодо Шошоаке як особи, що створює загрозу національній безпеці країни.

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