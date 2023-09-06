У разі доведення провини екс-розвіднику та його поплічнику загрожує довічне ув'язнення.

У Німеччині колишньому співробітнику Федеральної розвідувальної служби (BND) і його ймовірному поплічнику висунули обвинувачення в державній зраді та шпигунстві на користь Росії.

Як повідомляє DW з посиланням на німецькі ЗМІ, Карстен Л. обіймав керівну посаду в секретному відділі технічної розвідки ФРН. У 2022 році він передав "одній з російських спецслужб" дані, що становлять державну таємницю.

У грудні 2022 року розвідника заарештували в Берліні. Його поплічника, Артура Е., затримали в січні цього року в аеропорту Мюнхена. Обидва підозрюваних співпрацювали з російськими спецслужбами за грошову винагороду, стверджує слідство.

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У липні глава BND Бруно Каль заявив, що затриманий розвідник завдав лише "обмеженої шкоди". За його словами, витоку не зазнали документи, які відомство отримувало від інших служб, тому Федеральній розвідувальній службі в цьому випадку "пощастило".

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення.

Російські шпигуни в Німеччині

Німеччина, є одною з головних цілей російських шпигунських операцій як один із найбільших постачальників військової техніки до України. За твердженням німецької влади, масштаби таких операцій з боку РФ значно збільшилися після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Так, на початку серпня було заарештовано офіцера управління з військових закупівель Бундесверу за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці.

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