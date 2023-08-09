В одному з випадків обвинувачений передав росіянам інформацію, отриману в ході своєї роботи.

Прокуратура Німеччини заарештувала офіцера управління з військових закупівель Бундесверу за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці.

Як пише Reuters, громадянин Німеччини Томас Х. із травня неодноразово звертався в консульство Росії в Бонні і посольство в Берліні з власної ініціативи і пропонував співпрацю.

"Федеральний прокурор заарештував німецького офіцера за підозрою в роботі на іноземну секретну службу. Пильність - це в порядку речей", - написав міністр юстиції Марко Бушманн.

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В одному з випадків обвинувачений передав росіянам інформацію, отриману в ході своєї роботи, заявили у федеральній прокуратурі.

Він був затриманий в Кобленці, штаб-квартирі агентства із закупівель на Заході Німеччині, а в його будинку і на робочому місці провели обшуки. У середу суддя взяв зрадника під варту.

Прокуратура не повідомила ніяких додаткових подробиць. У Міноборони Німеччини відмовилися коментувати цей випадок.

В агентстві із закупівель працюють майже 12 тисяч людей, у тому числі близько 1800 військовослужбовців. У 2021 році агентство уклало угоди щодо закупівлі Бундесвером озброєння і техніки загальною сумою 17,6 млрд євро.

Російські шпигуни в Німеччині - новини

Німецька влада зазначила, що Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки до України, є головною ціллю російських шпигунських операцій, масштаби яких збільшилися після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

У грудні там заарештували співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), якого вони підозрювали у шпигунстві на користь Росії. Він передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності.

За кілька місяців до цього стало відомо про двох чиновників з Міністерства економіки Німеччини, яких запідозрили в шпигунстві на користь Росії. Трохи пізніше голову Національного агентства кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через підозри у зв'язках з російською розвідкою.

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