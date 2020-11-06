Трампа вирішили попередити, що його можуть примусово випровадити з Білого дому.

Після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп не планує "здаватись" на виборах, у виборчому штабі Джо Байдена прокоментували ситуацію.

Там вирішили попередити Трампа, що його можуть примусово випровадити з Білого дому. Про це заявив речник штабу Байдена Ендрю Бейтс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення приймає американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому", - заявив Бейтс.

Чому була зроблена заява у штабі Байдена

Цю заяву Бейтс зробив у відповідь на повідомлення про те, що Трамп не планує визнавати поразку, якщо Байден буде визнаний обраним президентом США за підсумками підрахунку голосів на виборах президента США.

Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США.

"Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)", - заявив Трамп.

Раніше Трамп закликав зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, а його конкурент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден – врахувати кожен голос.

Наразі продовжується підрахунок голосів. У штатах Пенсильванія, Джорджія, Невада, Арізона і Північна Кароліна спостерігається мінімальна різниця голосів.

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Автор: УНІАН