Трамп хоче показати країні, що він – знову президент.

Президент США Дональд Трамп з усіх сил намагатиметься переконати країну, що він уже виграв вибори. Тому весь цей час він поводитиметься так, ніби отримав президентство достроково.

У команді глави США розробили план, згідно з яким Трамп уповні скористається своїм нинішнім становищем у Білому домі, щоб виглядати якомога президентським, пише Politico з посиланням на три поінформовані джерела.

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План помічників Трампа полягає, зокрема, у звільненні низки високопосадовців у сфері розвідки й національної безпеки, у тому числі чинного директора ФБР Крістофера Рея та міністра оборони Марка Еспера. Звільнення відбудуться вже наступного тижня, навіть якщо результати будуть неясними.

Трамп насамперед хоче позбутися тих, хто його давно дратував. Тому вибір базуватиметься не на компетентності, а лояльності.

Чинний глава Америки уповні скористається службовим становищем і з наступного тижня видасть багато розпоряджень та указів. На думку видання, так він хоче показати свою зайнятість.

Відтоді як президент виступив у Білому домі вранці 4 листопада, він залишався поза об’єктивами журналістів. Однак Трамп активно коментував підрахунок голосів у Twitter, хоч і не робив жодних публічних заяв чи планів на майбутнє. Союзники та радники Трампа кажуть, що він провів цей час, спостерігаючи за висвітленням подій у ЗМІ й спілкуючись телефоном з друзями й колегами-політиками.

Наступ Трампа на оголошення результатів виборів президента США

Трамп звинувачує демократів у намаганні вкрасти його перемогу на виборах президента США: "Якщо ви порахуєте законні голоси, я легко виграю. Якщо ви порахуєте незаконні голоси, вони (демократи) можуть намагатися вкрасти вибори у нас. Якщо ви порахуєте голоси, які надійшли із затримкою, ми вивчаємо їх дуже ретельно, але багато голосів прийшли із запізненням (виборці могли надсилати поштою бюлетені не пізніше 3 листопада - УНІАН)".

Раніше Трамп закликав зупинити підрахунок виборчих бюлетенів, а його конкурент, кандидат від Демократичної партії Джо Байден – врахувати кожен голос.

Наразі продовжується підрахунок голосів.

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Переклад: Яна Ставська