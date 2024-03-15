Острів Готланд служить стратегічним центром контролю над Балтійським морем, яке також межує з другим за величиною містом Росії, Санкт-Петербургом.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що зміцнення оборони його країни поблизу кордонів з Росією є одним з основних пріоритетів Швеції, які необхідно обговорити з НАТО після приєднання до військового альянсу минулого тижня.

Як пише Newsweek, Швеція надає альянсу доступ до Готланда, острова в Балтійському морі, розташованого недалеко від кордону російського ексклава Калінінграда. За словами Крістерссона, забезпечення безпеки Готланда є "одним з очевидних питань, які слід обговорити з нашими новими союзниками по НАТО", додавши, що військова присутність Швеції на острові відносно "невелика".

"Є чимало запитань щодо того, як використовувати наші ресурси і на чому зосередити найбільше зусиль", - додав Крістерссон. "І, очевидно, все, що пов'язано з Балтійським морем, є таким очевидним кандидатом. Це стосується як присутності на Готланді, так і спостереження та можливостей підводних човнів".

Відео дня

Готланд розташований приблизно за 186 миль від кордону з Калінінградом, де розташований російський Балтійський флот. Острів служить стратегічним центром контролю над Балтійським морем, яке також межує з другим за величиною містом Росії, Санкт-Петербургом.

"Вступ Готланда і Швеції до НАТО змінює всі розрахунки", - заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш минулого тижня. "Це означає, що стратегічний контроль над Балтійським морем повернеться до НАТО. Це питання, яке Росія дуже добре розуміє".

Зростання напруженості між РФ і НАТО

Останніми місяцями НАТО робить кроки щодо посилення заходів безпеки вздовж своїх східних кордонів, приділяючи особливу увагу зміцненню оборони в країнах Балтії. Кілька європейських країн висловили стурбованість тим, що Росія може спробувати напасти на країни Балтії - Литву, Латвію та Естонію - протягом наступного десятиліття. Москва заперечує будь-які наміри спровокувати ще більший конфлікт із західним блоком.

Після того, як Сполучені Штати провели навчання зі шведськими військовими на Готланді 2022 року, шведський полковник Магнус Фріквалл, командир полку Готланд, заявив, що захист острова має явне значення у світлі конфлікту в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: