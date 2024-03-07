Вона стала 32 країною-членом Альянсу.

У четвер, 7 березня, Швеція офіційно стала країною-членом Північноатлантичного Альянсу.

Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Державний секретар повідомив, що протокол про приєднання Королівства Швеція до НАТО сьогодні набув чинності.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон написав у мікроблозі X (раніше Twitter), що мав розмову з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

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"Генеральний секретар НАТО Столтенберг щойно повідомив мені, що всі країни-члени НАТО прийняли наш протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору. Незабаром Швеція стане 32-м членом НАТО", - повідомив він.

Шлях Швеції до НАТО: що відомо

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в Швеції та Фінляндії вирішили приєднатися до військового Альянсу, щоб країни були заищені в разі агресії проти них.

Всі члени НАТО швидко схвалили їхні заявки на вступ, однак Туреччина і Угорщина вімовлялися приймати Швецію до Альянсу.

На початку квітня Фінляндію прийняли до НАТО. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав заявку Швеції лише наприкінці січня цього року. Новий президент Угорщини Тамаш Шуйок поставив свій підпис 5 березня.

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