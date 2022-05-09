Офіційна заявка на вступ до НАТО може бути подана на червневому саміті альянсу в Мадриді.

Соціал-демократична партія Швеції, яка керує урядом, 15 травня вирішить, чи скасувати опозиції членству в НАТО, яке тривало останні десятиліття.

Про це партія заявила в понеділок, пише Reuters.

"Яким буде рішення, сьогодні ще не вирішено. Наше повідомлення полягає в тому, що 15 травня буде рішення, щодо якого керівництво партії займе позицію", – сказав секретар соціал-демократів Тобіас Баудін.

Соціал-демократи - найбільша партія Швеції за останні 100 років - цього тижня проводять три партійні збори, щоб висловити думку про членство в НАТО перед остаточним рішенням керівництва на вихідних.

Тим часом парламент проводить паралельний перегляд політики безпеки, звіт про який має відбутися 13 травня.

Офіційна заявка на вступ до НАТО може бути подана на червневому саміті альянсу в Мадриді, і, ймовірно, буде швидкою, хоча отримання підписів усіх 30 членів альянсу може зайняти до року.

Вторгнення Росії в Україну викликало термінове переосмислення політики безпеки як у Швеції, так і у Фінляндії. Очікується, що цього тижня президент Фінляндії Саулі Нііністьо оголосить про підтримку заявки своєї країни.

Оголошення Нііністо 12 травня призведе до того, що, ймовірно, буде кілька напружених тижнів, протягом яких карта архітектури безпеки Північної Європи може бути перемальована.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

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