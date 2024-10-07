Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер назвала це рішення історичним.

Влада Швеції планує виділити вісім винищувачів для патрулювання повітряного простору НАТО наступного року. Про це повідомив уряд країни на пресконференції.

Як пише Bloomberg шведські винищувачі стануть доповненням до військових кораблів і 600 військовослужбовців, яких планують розгорнути разом зі збройними силами Північноатлантичного альянсу в Латвії.

"Це історичне рішення. Вперше як член Альянсу ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО, і ми робимо це зі значним внеском", – наголосила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер.

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Швеція в НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО в травні 2022 року, разом зі своєю сусідкою Фінляндією. Таке рішення країн послідувало за повномасштабним вторгненням РФ в Україну. До цього Швеція десятиліттями дотримувалася політики нейтралітету.

Вступ країни до НАТО був непростим – не в останню чергу через вимоги Туреччини. Після тривалих переговорів і виконання деяких умов, Туреччина дала згоду на вступ Швеції до Альянсу.

Повноправним членом НАТО Швеція стала 7 березня 2024 року. Станом на цей момент в Альянсі налічується 32 країни-члена.

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