Влада Швеції планує виділити вісім винищувачів для патрулювання повітряного простору НАТО наступного року. Про це повідомив уряд країни на пресконференції.
Як пише Bloomberg шведські винищувачі стануть доповненням до військових кораблів і 600 військовослужбовців, яких планують розгорнути разом зі збройними силами Північноатлантичного альянсу в Латвії.
"Це історичне рішення. Вперше як член Альянсу ми надамо збройні сили для колективної оборони НАТО, і ми робимо це зі значним внеском", – наголосила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер.
Швеція в НАТО
Швеція подала заявку на вступ до НАТО в травні 2022 року, разом зі своєю сусідкою Фінляндією. Таке рішення країн послідувало за повномасштабним вторгненням РФ в Україну. До цього Швеція десятиліттями дотримувалася політики нейтралітету.
Вступ країни до НАТО був непростим – не в останню чергу через вимоги Туреччини. Після тривалих переговорів і виконання деяких умов, Туреччина дала згоду на вступ Швеції до Альянсу.
Повноправним членом НАТО Швеція стала 7 березня 2024 року. Станом на цей момент в Альянсі налічується 32 країни-члена.