Словацький прем'єр зазначив, що його країна підтримує Україну, президента Зеленського та його "формулу миру".

У понеділок, 7 жовтня, прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді. Під час візиту скандальний словацький прем'єр заявив, що не проти вступу України в Європейський союз, але досить "холодно" ставиться до членства країни в НАТО, повідомляє "Суспільне".

Зокрема, Фіцо заявив, що його уряд не перешкоджатиме вступу України в ЄС, але будуть країни, які матимуть іншу позицію:

"Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху щодо членства України в ЄС. Будуть країни, які будуть проти, щоб Україна швидко стала членом Європейського Союзу. Я кажу це відкрито і чітко. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Цей досвід цікавий та цінний. Ми досить холодно ставимося до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях".

Він додав, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, президента Зеленського та його "формулу миру". За словами Фіцо, Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах.

"Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - додав Фіцо.

Словацький прем'єр також анонсував, що його країна готує новий пакет фінансової допомоги Україні, а також готова дати пакет військової допомоги, проте це буде нелетальна зброя.

"Ми хочемо, щоб Україна достойно перезимувала. Також за потреби ми готові надавати електроенергію", - резюмував Фіцо.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні візиту в Україну Фіцо пообіцяв не пускати Україну в НАТО, допоки перебуватиме на чолі уряду своєї країни. За його словами, вступ України до Альянсу буде "хорошою основою" для початку Третьої світової війни.

При цьому Фіцо заявив, що буцімто саме Захід хоче війни в Україні. На його думку, війна триває лише тому, що Захід хоче "поставити росіян на коліна".

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