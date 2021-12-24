Хоча вимоги Росії адресовані насамперед США і НАТО, вони також зачіпають і Швецію, яка не входить до складу Альянсу.

Швеція рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє Euractiv. Вона також висловила стурбованість з приводу військової ескалації Росії на кордоні з Україною.

"Ми зі шведської сторони категорично відкидаємо всі переговори по суті європейського порядку безпеки. У нас повинен бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір з політики безпеки", - сказала Лінде.

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Хоча вимоги Росії адресовані насамперед США і НАТО, вони також зачіпають і Швецію, яка не входить до складу Альянсу.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору", - вказала Лінде.

Раніше Фінляндія відповіла на вимогу Росії, заявивши, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подачі заявки на членство в НАТО.

Лінде також висловила стурбованість з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів вона провела зустрічі з колегами у Великобританії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

"Якщо що-небудь трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми будемо діяти єдиним і дуже жорстким чином, ввівши різні типи економічних санкцій", - сказала Лінде.

За словами міністра, ситуація навколо України означає "повну бойову готовність" в період різдвяних і новорічних свят.

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