Швеція рішуче відкидає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів.
Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє Euractiv. Вона також висловила стурбованість з приводу військової ескалації Росії на кордоні з Україною.
"Ми зі шведської сторони категорично відкидаємо всі переговори по суті європейського порядку безпеки. У нас повинен бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір з політики безпеки", - сказала Лінде.
Читайте такожУ Німеччині заявили про готовність до будь-яких форматів переговорів з РФ щодо України
Хоча вимоги Росії адресовані насамперед США і НАТО, вони також зачіпають і Швецію, яка не входить до складу Альянсу.
"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору", - вказала Лінде.
Раніше Фінляндія відповіла на вимогу Росії, заявивши, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подачі заявки на членство в НАТО.
Лінде також висловила стурбованість з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів вона провела зустрічі з колегами у Великобританії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.
"Якщо що-небудь трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми будемо діяти єдиним і дуже жорстким чином, ввівши різні типи економічних санкцій", - сказала Лінде.
За словами міністра, ситуація навколо України означає "повну бойову готовність" в період різдвяних і новорічних свят.
Вас також можуть зацікавити новини