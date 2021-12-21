Серед іншого в адміністрації Байдена хочуть обмежити можливість Росії імпортувати смартфони.

США розглядають можливість прийняття жорстких заходів експортного контролю, щоб підірвати економіку РФ в тому випадку, якщо в Кремлі зважаться на широкомасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявило джерело Reuters в Адміністрації президента США Джо Байдена.

За даними видання, ці заходи будуть обговорюватися на зустрічі високопоставлених офіційних осіб у вівторок і стануть доповненням до економічних санкцій, які адміністрація Байдена розглядає в разі вторгнення Росії після зосередження десятків тисяч військовослужбовців уздовж українського кордону.

Читайте такожЕкспорт російського газу по газопроводу Ямал-Європа значно знизивсяУ їх числі будуть обговорювати "надзвичайні" заходи експортного контролю, які можуть перекрити доступ Росії до широкого спектру промислових і споживчих технологій, сказав чиновник на умовах анонімності.

Так, в адміністрації Байдена хочуть обмежити можливість Росії імпортувати смартфони, основні компоненти літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів.

Чиновник на умовах анонімності зазначив, що такі потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії.

Також в адміністрації Байдена розглядають можливість блокування доступу компанії Huawei до передових напівпровідників, що містять в собі американські деталі. США планують провести консультації з ключовими партнерами в Європі та Азії, які можуть бути причетні до заходів, щоб скоординувати свої зусилля там, де це необхідно.

У виданні відзначають, що на російському ринку мобільних телефонів домінують іноземні компанії, такі як Apple, Samsung і Huawei, які потрапили в цьому році під новий російський закон, що вимагає від них установки російського програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше лідери країн Європейського Союзу продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації ще на півроку. ЄС ввів проти Росії економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки ще 31 липня 2014 року.

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