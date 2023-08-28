60-річному чоловікові було пред'явлено звинувачення в проведенні грубої незаконної розвідувальної діяльності в період з 2013 по 2022 рік.

У понеділок шведська прокуратура пред'явила чоловікові звинувачення в шпигунстві щодо Швеції та США від імені Росії протягом дев'яти років.

Поліція заарештувала Сергія Скворцова, громадянина Швеції і Росії, в листопаді минулого року на околиці Стокгольма разом з другою людиною, яка була звільнена незабаром після цього, пише Reuters.

Згідно з обвинувальним висновком, 60-річному чоловікові було пред'явлено звинувачення в проведенні грубої незаконної розвідувальної діяльності проти двох країн в період з 2013 по 2022 рік.

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Адвокат Скворцова заявив, що заперечує будь-які правопорушення.

"Він повторює, що заперечує всі звинувачення", - сказала адвокат Ульріка Борг.

Прокурори заявили, що Скворцов діяв від імені Росії з метою збору інформації, яка могла негативно вплинути на безпеку США і Швеції.

Вони додали, що Скворцов також купував від імені Москви об'єкти, які російська держава і збройні сили не могли придбати на відкритому ринку через експортні правила і санкції.

"Скворцов і його компанія були платформою для російської військової розвідки ГРУ і частиною російської держави для незаконних закупівель технологій на заході", - йдеться в обвинувальному висновку.

Затримання російських шпигунів у Європі

У Британії троє болгар, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, були заарештовані і звинувачені детективами по боротьбі з тероризмом після великого розслідування національної безпеки.

Обвинувачені були затримані в лютому співробітниками столичної поліції відповідно до Закону "Про державну таємницю" і з тих пір перебувають під вартою.

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