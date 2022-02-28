Через військові дії РФ в Україні Швейцарія скасовує нейтралітет.

Через військові дії РФ в Україні Швейцарія скасовує нейтралітет і вводить санкції проти Росії. Також країна закриває небо для російських літаків.

Про це повідомляє представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці.

28 лютого Федеральна рада Швейцарії провела екстрене засідання через ситуацію в Україні. В ході наради було прийнято застосувати санкції до РФ.

"Військовий напад Росії на суверенну європейську країну є дуже серйозним порушенням міжнародного права. Тому Федеральна рада змінює попередню практику санкцій Швейцарії. У цих рішеннях враховувалися аспекти політики нейтралітету і миру. Швейцарія розглядатиме кожен наступний пакет санкцій з боку ЄС в індивідуальному порядку", - пише Симонацці.

Додатково Швейцарія закриє повітряний простір для російських літаків, а також надасть гуманітарну допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, що країни ЄС вводять жорсткі фінансові санкції проти Росії: відключають систему SWIFT і заморожують активи Центрального банку.