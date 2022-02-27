Федеральна рада з семи членів збереться в понеділок і розгляне рекомендації міністерств фінансів та економіки.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив у неділю, що "дуже ймовірно", що нейтральна Швейцарія слідом за Європейським союзом (ЄС) в понеділок введе санкції проти Росії і заморозить російські активи в альпійській країні.

Кассіс в інтерв'ю франкомовному швейцарському Громадському телебаченню сказав, що Федеральна рада з семи членів збереться в понеділок і розгляне рекомендації міністерств фінансів та економіки.

На питання, чи піде Швейцарія - великий фінансовий центр і центр торгівлі сировинними товарами - слідом за ЄС в заморожуванні російських активів, він сказав: "Цілком ймовірно, що Уряд прийме таке рішення завтра, але я не можу передбачити рішення, які ще не прийняті".

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен представила наступний пакет санкцій, який запропонує ввести проти Російської Федерації за напад на Україну.

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