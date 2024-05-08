Власник компанії-виробника каже, що це вимога часу.

Через проблему насильства із застосуванням холодної зброї виробник знаменитого швейцарського армійського ножа планує налагодити виробництво моделі, в якій не буде власне самого ножа – лише допоміжні інструменти. Про це в інтерв’ю швейцарській газеті Blick розповів виконавчий директор компанії-виробника Victorinox Карл Елзенер.

За його словами, законодавство щодо боротьби зі злочинністю посилюється в усьому світі, і це змушує компанію розробляти нову версію свого знаменитого кишенькового інструменту.

"Ми фактично працюємо над кишеньковими інструментами без лез. Наприклад, я маю на увазі крутий інструмент для велосипедистів. У нашому асортименті вже є інструмент спеціально для гравців у гольф. Велосипедистам, ймовірно, потрібні спеціальні інструменти, але не обов’язково лезо. На деяких ринках лезо асоціюється зі зброєю", – каже Елзенер.

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Він зазначив, що продажі ножів Victorinox різко впали більш ніж на 30% після терактів у США 11 вересня 2001 вересня, і це показало компанії, наскільки небезпечно бути залежними від вузької риночної ніші.

Швейцарський армійський ніж: що про нього відомо

У 1890-х роках Карл Елзенер, власник компанії з виробництва хірургічного обладнання, почав виробляти "солдатський" ніж – попередник сучасного швейцарського ножа. Він поєднував кишеньковий складаний ніж і викрутку, яка стала необхідна швейцарському солдатові разом із прийняттям на озброєння швейцарської армії нової гвинтівки. З часом пристрій ускладнювався – до нього додавалися нові інструменти.

Компанія Елзенера "Victorinox" була основним гравцем на ринку до 1893 року, коли друга швейцарська компанія з виробництва ножових виробів Wenger Company почала продавати подібний продукт. У 1908 уряд Швейцарії розділив контракт на купівлю ножів для потреб армії порівну між Victorinox і Wenger.

У 2005 року компанія Victorinox придбала Wenger та знову стала єдиним офіційним постачальником ножів для швейцарської армії.

Цікаво, що нинішній власник компанії Victorinox Карл Елзенер є повним тезкою засновника компанії.

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