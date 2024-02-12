Обидва підозрюваних вже раніше привертали увагу поліції.

Українського баскетболіста Володимира Єрмакова у Німеччині вбив 15-річний німецький школяр, повідомляє Bild з посиланням на свої джерела.

"За даними BILD, близько 20:00 Єрмаков повертався додому з 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченко. В автобусі у них зав'язалася суперечка зі школярами. Коли спортсмени вийшли з автобуса біля ж/д вокзалу, Підлітки напали на них з ножами", - пише видання.

Зазначається, що злочин потрапив на камери відеоспостереження. У ніч на понеділок поліція затримала двох підозрюваних.

Відео дня

"Головний з них - 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена. Він уже відомий поліції як злочинець, який вчинив кілька нападів і грабежів. Другий - 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Першого заарештували, другий переданий опікунам", - пише BILD.

Вбивство Володимира Єрмакова в Німеччині - що відомо

Як повідомив УНІАН, 12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що в місті Дюссельдорф в Німеччині в результаті ножового нападу загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков.

Його друг Артем Козаченко потрапив до лікарні, в реанімацію.

Пізніше в МЗС повідомили, що поліція вже затримала нападника. Також повідомлялося, що стан Козаченко стабільний, загроз його життю немає.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

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