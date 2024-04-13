Нападника застрелили поліцейські.

В Австралії чоловік напав на відвідувачів торгового центру в місті Сідней.

Як повідомляють австралійські ЗМІ, внаслідок нападу щонайменше 6 людей загинули. Також відомо, що є поранені. Очевидці розповіли журналістам, що вивели з будівлі поранену жінку з дитиною. Як уточнило CNN, 8 осіб, у тому числі одну дитину, було доставлено до лікарень Сіднея, підтвердила служба швидкої допомоги Нового Південного Уельсу, проте там не уточнили стан постраждалих.

При цьому самого злочинця застрелили співробітники австралійської поліції. Деякі ЗМІ повідомили, що чоловік напав на людей з ножем.

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Місцева мешканка Ханна Бодрожич, яка була в момент нападу в торговельному центрі Westfield у районі Бонді-Джанкшен, розповіла ЗМІ, що в будівлі почалася паніка, оскільки люди не знали, в який бік бігти, щоб врятуватися.

Поліція наразі обшукує торговий центр у пошуках людей, які можуть бути причетні до нападу. Мотиви злочинця поки що невідомі. "Розслідування інциденту триває, подальших подробиць немає", - йшлося у заяві поліції.