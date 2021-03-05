Мотиви вчинків чоловіка зараз з'ясовують.

У французькому Марселі запобігли атаці озброєного нападника.

Читайте такожУ Туреччині впав військовий вертоліт - загинув відомий генерал (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Спочатку він розмахував ножем біля єврейської школи, а потім пішов до розташованого по сусідству кошерного магазину, де спробував напасти на відвідувача.

Охорона закладу швидко скрутила нападника. В результаті нападу ніхто не постраждав.

Дітей у школі ізолювали, поки поліція перевірила, чи немає у зловмисника спільників, і чи не заклав він вибухівку. Мотиви чоловіка зараз з'ясовують.

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Автор: УНІАН