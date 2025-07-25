'Системний суперник Європи': Китай передає РФ передові дронові технології, - The Telegraph

Відмова Сі Цзіньпіна від участі в саміті з ЄС та активна підтримка Росії демонструють новий геополітичний курс Китаю — проти Європи.

Президент Китаю Сі Цзіньпін вкотре продемонстрував стратегічне дистанціювання від Європейського Союзу, відмовившись від участі в цьогорічному саміті ЄС-Китай у Брюсселі, попри його символічне значення — 50-річчя двосторонніх відносин. Натомість зустріч скоротили до одноденного формату в Пекіні, пише The Telegraph.

На тлі зростаючої напруги у відносинах між ЄС та Китаєм, пов’язаної з торгівлею, санкціями та війною в Україні, Сі Цзіньпін заявив європейським лідерам, що Європа має "зробити правильний стратегічний вибір". Але його власний вибір уже зроблений — і він явно не на користь ЄС.

Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, відкрито звинуватили Китай у фактичному сприянні військовій економіці Росії. Зокрема, мова йде про постачання товарів подвійного призначення, без яких Москва не змогла б підтримувати інтенсивність свого вторгнення в Україну. ЄС вже ввів санкції проти низки китайських компаній за постачання компонентів для зброї.

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Паралельно, як повідомила українська розвідка, на полі бою виявлено новітні китайські технології — від лазерної системи "Тихий мисливець", що засліплює українські дрони, до компонентів, які складають основу безпілотників-"приманок". За оцінками США, Китай постачає близько 80% критичних матеріалів подвійного призначення, необхідних Росії.

Ці дії остаточно знищили образ Китаю як нейтрального гравця. Пекін зайняв чітку позицію: підтримка Путіна у війні — це інструмент для стримування США, і жертвами цієї геостратегії стала Європа.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І прямо заявив, що Китай не може допустити поразки Росії. Ця риторика, підкріплена фактами, підтверджує, що Європа має справу не з партнером, а з системним суперником.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС закликали президента Китаю Сі Цзіньпіна тиснути на Росію, аби вона припинила війну проти України. Також політики визнали, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли "точки перелому", пише Politico, посилаючись на заяви лідерів на початку саміту, який присвячений 50-річчю дипломатичних відносин між ЄС та Китаєм.

Тим часом Reuters повідомив, що Китай таємно постачає Росії двигуни для БпЛА під маркуванням холодильного обладнання. Ці постачання дозволили російському виробнику зброї IEMZ Kupol збільшити виробництва ударних дронів Garpiya-A1.

The Telegraph написав, що в Україні вперше виявили повністю китайський безпілотник, який використовується для обману української протиповітряної оборони.

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