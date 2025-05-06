Агентство повідомляє, що наказ про тимчасове зупинення постачання зброї Україні було віддано особисто головою Пентагону Пітом Гегсетом без погодження з Білим домом.

Приблизно за тиждень після того, як Дональд Трамп розпочав другий президентський термін, американські військові віддали наказ трьом вантажним авіакомпаніям, які базуються на авіабазі Довер у Делавері та на американській базі в ОАЕ, - зупинити 11 рейсів з артилерійськими снарядами та іншим озброєнням, які прямували в Україну. Про це пише Reuters.

Зазначається, що протягом кількох годин до Вашингтона надійшли запеклі запити від українців у Києві та від офіційних осіб у Польщі, де координувалися поставки.

"Хто віддав наказ Транспортному командуванню ЗС США, відомому як TRANSCOM, призупинити польоти? Йдеться про постійне зупинення всієї допомоги? Або тільки тимчасової? Вищі посадові особи у сфері національної безпеки - у Білому домі, Пентагоні та Держдепартаменті - не могли дати відповідей. Протягом тижня польоти відновилися", - ідеться в статті.

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Усний наказ надійшов з офісу міністра оборони Піта Гегсета, згідно із записами TRANSCOM, вивченими виданням.

Скасування рейсів відбулося після того, як Трамп завершив 30 січня в Овальному кабінеті нараду з питань України, в якій брали участь Гегсет та інші високопоставлені чиновники національної безпеки. Під час наради було висловлено ідею про припинення допомоги Україні, повідомили двоє людей, знайомих із перебігом наради, але президент не дав вказівки припинити допомогу Україні.

Важливо, що Трамп не знав про наказ Гегсета, як і інші високопоставлені чиновники національної безпеки, які брали участь у нараді, згідно з кількома джерелами Reuters.

У відповідь на прохання прокоментувати цю інформацію Білий дім повідомив, що Гегсет дотримувався директиви Трампа призупинити допомогу Україні, що, як він сказав, було позицією адміністрації на той момент. При цьому не було пояснень, чому високопоставлені чиновники національної безпеки, які беруть участь у звичайному процесі ухвалення рішень, не знали про цей наказ, і чому його було так швидко скасовано.

Згідно з даними, проаналізованими Reuters, скасування польотів обійшлося TRANSCOM у 2,2 мільйона доларів.

"Історія зі скасуванням рейсів, уперше докладно описана Reuters, вказує на деколи хаотичний процес ухвалення рішень в адміністрації Трампа і структуру командування, яка неясна навіть для її власних високопоставлених членів. Багатоденна пауза в польотах, підтверджена п'ятьма обізнаними джерелами, також свідчить про плутанину в тому, як адміністрація розробляє і реалізує політику національної безпеки", - наголошується в статті.

Багато нинішніх і колишніх чиновників Пентагону кажуть, що відомство страждає від внутрішніх розбіжностей з питань зовнішньої політики, глибоко вкорінених образ і недосвідченості персоналу.

Цікаво, що журналістам не вдалося встановити точно, коли офіс Гегсета наказав скасувати вантажні рейси. Два джерела повідомили, що українські та європейські чиновники почали запитувати про паузу вже 2 лютого. Записи TRANSCOM вказують на те, що був усний наказ від "SECDEF" - міністра оборони - припинити польоти, і що вони поновилися до 5 лютого. Марк Кансіан, відставний морський офіцер та експерт з оборони з аналітичного центру Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав:

"Це відповідає політиці адміністрації діяти швидко, ламати все і розбиратися пізніше. Це їхня філософія управління. Це чудово для Кремнієвої долини. Але коли ви говорите про установи, які існують сотні років, ви зіткнетеся з проблемами".

Важливо, що скасовані рейси містили зброю, яка давно була схвалена адміністрацією Байдена і санкціонована законодавцями на Капітолійському пагорбі.

Reuters також не вдалося дізнатися, чи знав Гегсет або його команда, як діятиме наказ TRANSCOM, або що наказ стане істотною зміною в політиці США щодо України. Джерела заявили, що Гегсет невірно витлумачив обговорення з президентом політики України і поставок допомоги, не вдаючись у подробиці.

Ще чотири людини сказали, що невелика група співробітників у Пентагоні, багато з яких ніколи не обіймали державну посаду і які протягом багатьох років виступали проти допомоги США Україні, порадили Гегсету розглянути можливість припинення допомоги країні.

Двоє людей заперечували, що дійсно відбулося припинення допомоги. Один із них описав це як логістичну паузу. Один із них сказав:

"Вони просто хотіли розібратися в тому, що відбувається, і в результаті люди невірно витлумачили це як: "Вам потрібно все припинити".

За словами джерел, внутрішня боротьба ускладнила процес ухвалення політичних рішень. У той час, коли Кіт Келлог і Стів Віткофф намагаються укласти мирну угоду з Росією та Україною, співробітники за лаштунками виступали за те, щоб США припинили підтримку Києва - політика, яка розлютила українських чиновників і змусила європейських союзників заповнити прогалину.

Видання зазначає, що незважаючи на коротку паузу в лютому і більш тривалу, що почалася на початку березня, адміністрація Трампа відновила надсилання останньої допомоги, схваленої за президента Джо Байдена.

Допомога США для України

Завдяки підписаній угоді про надра Україна цього року може отримати від США вдвічі більший обсяг допомоги - 30 мільярдів доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що США виділили 15 мільярдів доларів для України у 2025 році та ще 15 мільярдів на 2026 рік. Однак завдяки нещодавно створеному Фонду інвестицій у реконструкцію Україна може отримати всі 30 мільярдів цього року.

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