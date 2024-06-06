Після початку війни в Росії значно зменшився рівень народжуваністі та сотні тисяч людей виїхали з країни, демографи б'ють на сполох.

Народжуваність в Росії продовжує скорочуватися з початку повномасштабної війни. У січні-березні 2024 року показник зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, багато людей тікає за кордон, йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

"За даними Росстату, у Бєлгородській області, яка межує з Україною, падіння склало 10,2%. А в деяких інших регіонах, а також в окупованому Криму, зниження народжуваності також було більшим, ніж у середньому по країні", - повідомляє видання.

Через такі показники демографи б'ють на сполох. Один із експертів розповів у коментарі виданню, що в багатьох російських містах народжуваність зменшується саме через мобілізацію, адже дуже багато чоловіків відправляють на війну в Україну.

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Розв'яазана Росією війна також вплинула на збільшення емігрантів. За даними журналістів, 2020 року кількість емігрантів в Росії становила близько 668 тисяч, що є найбільшим показником з 1992 року. Ще близько 450 тисяч росіян покинули країну у 2023 році.

Однак це не основна причина демографічної кризи в країні-агресорці. Ще однією із загроз життю росіян є алкоголь та наркотики.

"Демографи також занепокоєні тим, що війна може знову призвести до зростання так званих смертей від відчаю - від хвороб, пов'язаних з алкоголем, та інших причин. Пияцтво і наркотики вже давно є проблемою в Росії, тому там вважають, що "померти на війні почесніше, ніж від алкоголізму", - йдеться у статті.

У матеріалі зазначається, що такі демографічні показники призводять до печальних наслідків, адже попри мільйонне населення російському диктатору катастрофічно не вистачає людей для війни та працівників на підприємства, де виробляється зброя та снаряди. Саме тому Путін оголосив 2024 рік роком сім'ї та обіцяє шалені грошові винагороди сім'ям, які мають трьох та більше дітей.

Про що ще важливо знати

Нещодавно співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий заявив, що РФ стягнула на окуповану територію і до кордонів півмільйона солдатів. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення ця цифра становила близько 170 тис. осіб.

Збройні сили продовжують стримувати окупантів. Так, на півдні ворог "іде на прорив" мотоциклами, але зазнає багато втрат в особовому складі та техніці. Лише за добу наші військові знищили 46 одиниць, серед них мотоцикл, два човни та понад 10 гармат.

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