Ворог втратив роту солдатів, з них половина – "двохсоті".

Окупанти атакували позиції ЗСУ за допомогою різних засобів, в тому числі мотоциклів, за добу знищено важливе озброєння та техніка ворога. Загалом знищено 46 одиниць, серед них мотоцикл, два човни та понад 10 гармат.

Про ситуацію на Оріхівському та Придніпровському напрямках розповів Начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Три установки "Град БМ-21" недорахувався ворог вчора… А ще 12 гармат. Знову пункт управління БПЛА і далі по списку. Особливо мене мотоцикли веселять, як і операторів FPV наших", - написав речник у соцмережі.

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За його словами, установки "Град" – важливий момент, бо це – мобільні платформи, які швидко розгортаються (згортаються), тобто по них влучити достатньо складно.

У ефірі "Апострофа" він уточнив, що загалом ситуація минулої доби "була цікавою" - ворог продовжував штурмові дії, проте вони були безуспішні.

"Навіть деякі невеличкі успіхи є з нашого боку. Вчора росіяни втратили більше роти – 111 осіб, половина – "двохсоті". Цікаві здобутки – збито 4 розвідувальних БПЛА за добу - це більше звичайного…", - додав Плетенчук.

Загалом, за його словами, вчора було 13 штурмів, з них 9 – на Оріхівському напрямку та 4 – у районі Кринок (лівобережжя Херсонщини).

"Ситуація напружена в нашій операційній зони. Вони (росіяни – УНІАН) намагаються видавити (ЗСУ), як на лівобережжі, так й на Оріхівському напрямку", - розповів речник.

Згодом в ефірі телемарафону він розповів, що одна з основних гарячих точок – саме Кринки, яких фактично немає - населений пункт знищений ворогом.

Водночас він зазначив, що вчора висадитися на острів Нестрига окупанти навіть не намагалися. Вони продовжують втрачати човни (вчора ЗСУ знищили ще дві одиниці), але намагаються розв'язувати проблему – створюють так звану Дніпровську флотилію. Ворог сподівається, що тоді зможе перекидати у потрібні місця плавзасоби, щоб виконувати бойові завдання. Як уточнив Плетенчук, наразі загарбники користуються на Херсонщині різноманітним "флотом", у складі якого – човни, відібрані у місцевих рибалок.

Війна в Україні: новини

6 червня на росіяни вивели в Чорне море два великі десантні кораблі. За словами речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, це – своєрідна подія, тому що такі ворожі кораблі давно не виходили в акваторію. Зранку вони перебували у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет, та надводного носія крилатих ракет, який може мати на борту до 8 "Калібрів".

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