Водночас білоруські ЗМІ заявляють, що Макей помер через інфаркт.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що глава МЗС Білорусі Володимир Макей міг померти від отруєння.

У своєму акаунті в Twitter він повідомив, що цей випадок міг стати сигналом самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

"Помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей, 64 роки. Ходять чутки, що його могли отруїти. Макея називали можливим наступником Лукашенка. Він був одним з небагатьох, хто не перебував під російським впливом. Кажуть, що це може бути натяком Лукашенку", – написав він.

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При цьому білоруські ЗМІ називають іншу версію. Як пише видання "Наша Ніва", ймовірно, причиною смерті Макея був інфаркт. Коли це сталося, Макей знаходився вдома в Дроздах.

"Наскільки відомо, він не звернувся вчасно до медиків, оскільки не сприйняв свій стан всерйоз. Завтра міністр закордонних справ збирався в театр – на постановку своєї дружини, актриси Віри Полякової-Макей, яку після погромів у театральному середовищі в 2020-2021-му поставили на чолі театру юного глядача", – йдеться в повідомленні.

Водночас російський політолог і екс-голова "Ради міністрів" так званої "ЛНР" заявив, що за фактом смерті білоруського міністра була призначена патологоанатомічна експертиза.

"За фактом смерті Макея призначена патологоанатомічна експертиза, в тому числі і біопсії: аспіраційна, інцизійна, трансуретральна, пункційна – так, загалом все перевірять. Підняли медкарту і останні результати його обстежень, плюс призначення за показниками. Встановлюватимуть "механізм смерті". У Макея була охорона і питання, яке зараз на порядку: як це стало можливим? У фокусі силовики і медики. Хтось повинен відповісти в результаті", – написав він у Telegram.

Смерть глави МЗС Білорусі: що відомо

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер 26 листопада 2022 року. Йому було 64 роки.

У мережі з'явилися чутки, що його могли отруїти на тлі повідомлень про те, що Кремль хоче змінити Лукашенка.

Водночас, на думку політолога Андрія Піонтковського, смерть Макея виглядає дуже підозріло. Він вважає, що усунення Макея – це акція Москви, оскільки Кремль завжди звинувачував його за багатовекторність Лукашенка.

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