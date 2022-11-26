Причини його раптової смерті поки невідомі.

У віці 64 років помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза. На цей час причини його раптової смерті невідомі.

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Володимир Макей: біографія

Володимир Макей народився в 1958 році в Білорусі (Гродненська область). Закінчив Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов, а також Дипломатичну академію МЗС Австрії.

Трудовий шлях починав у 1993 році з посади третього секретаря управління інформації та гуманітарного співробітництва. У 1999-2000 роках був начальником управління загальноєвропейського співробітництва МЗС Білорусі, в 2000-2008 роках працював помічником Олександра Лукашенка, після до 2012 роках займав пост глави його адміністрації.

Міністром закордонних справ Білорусі Макей став у серпні 2012 року.