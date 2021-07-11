Сьогодні вранці чоловіка знайшли мертвим у власній квартирі.

У Грузії помер побитий противниками ЛГБТ оператор телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава. Після побиття він переніс операцію.

Як повідомляє портал "Новини-Грузія", шість днів тому Лашкарава виконував професійні обов'язки на акції ЛГБТ-активістів, яку силою зірвали радикали. Він був жорстоко побитий агресивними противниками акції, отримав переломи кісток обличчя.

Потерпілому провели термінову операцію, а 8 липня виписали з лікарні. Напередодні Лашкарава відвідав ефір каналу "Пірвелі", де згадував події 5 липня. А вже сьогодні його знайшли мертвим у власній квартирі.

Імовірна причина смерті - тромбоемболія, спровокована травмами. При цьому МВС розслідує факт смерті Лашкарави за статтею "доведення до самогубства".

У тбіліській клініці New Hospitals, де лікувався Лашкарава, пообіцяли максимально сприяти встановленню причин смерті. Перевірку в лікарні розпочало Агентство регулювання медичної діяльності МОЗ.

"Пацієнт лікувався у нас з 5 липня. 8 липня його виписали в задовільному стані. Всі необхідні втручання і маніпуляції були виконані. На цю мить справу вивчає агентство регуляції, з яким ми співпрацюємо, аналізуємо процес. З нашого боку повна співпраця, ми даємо всю інформацію. Виписка була виконана стандартно. Все інше - це теорії, на які можна відповісти тільки після результатів експертизи. Звичайно, перед випискою була проведена комп'ютерна томографія", - розповів директор клініки Георгій Рамішвілі.

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До справи про смерть Лашкарави залучать відомого в Грузії незалежного експерта Олександра Геджадзе.

Зазначається, що 5 липня в Тбілісі були зафіксовані десятки епізодів нападу на журналістів радикалами, незадоволеними запланованим маршем ЛГБТ-активістів. Від дій радикалів постраждали понад 50 співробітників ЗМІ, включаючи операторів, журналістів, фотографів.

У загиблого залишилася дружина і малолітня дитина.

Заворушення в Тбілісі 5 липня

5 липня грузинська організація ЛГБТ-активістів "Тбілісі Прайд" була змушена скасувати запланований Марш Гідності. Організатори заявили, що правоохоронці не можуть забезпечити безпеку і не реагують на епізоди насильства з боку радикалів, які виступають проти проведення маршу.

Противники ЛГБТ-прайду поставили намети біля метро Руставелі, а надалі розібрали намети прихильників опозиції перед будівлею парламенту.

На відео з місця подій можна бачити, що в Тбілісі проходили сутички між сторонами конфлікту. Прихильники прайду заявляли, що радикали нападали на активістів і журналістів.

Повідомлялося, що противники ЛГБТ кинули вибуховий пристрій в офіс «Тбілісі Прайд», де в той момент перебували активісти і журналісти.

Кілька людей також залізли на балкон офісу «Тбілісі прайд» і зірвали з нього райдужні прапори.

Заворушення мали місце і 6 липня. Учасники акції розгорнули прапор ЛГБТ і пустили різнокольоровий дим. Їх противники кидали в опонентів каміння, петарди і скло.

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Автор: Дмитро Захаров