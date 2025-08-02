Рятувальники допомагають сотням автомобілістам, які застрягли на засніжених плоскогір’ях, та попереджають про ризик повеней.

Вперше за багато років у суботу, 2 серпня, австралійський Квінсленд, що в штаті Новий Південний Уельс, накрив сильний холодний фронт. Зазвичай це сонячне та посушливе місце, але у суботу тут випав сніг, пише The Guardian. Багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг вперше в житті.

Сніг йшов щонайменше дві години, покривши землю та будинки білою ковдрою. Подекуди товщина сніжного покрову досягала 15 сантиметрів.

У сніговій пастці в горбистій місцевості опинилися понад 100 автомобілів. Як повідомила місцева рятувальна служба, сніг у цьому районі був "такої глибини, якої раніше не було".

Відео дня

Але багато хто з місцевих мешканців зрадів снігу. Багато хто у соцмережах викладав гарні знімки засніженого подвір’я. Одна з мешканок показали, як засніженою вулицею пробігло кенгуру.

Діти раділи та фотографувалися в снігу, вчилися гратися в сніжки та ліпили сніговиків. Місцевий чоловік розповів журналістам, що почувається, як щойно звільнений в’язень, який насолоджується вільний світом. Він сказав, що снігу не бачив жодного разу в дорослому житті.

Ще один чоловік розповів, що побачивши напередодні прогноз та можливий сніг, вирішив зробити своїй дівчині пропозицію одружитися саме під снігом. Вона сказала журналістам, що погодилася та показала обручку.

У інших частинах Нового Південного Уельсу в суботу дощило. Служба національної безпеки випустила 28 попереджень для мешканців регіонів Кофс-Кост, Середнє Північне узбережжя, Верхній Хантер та Нова Англія. Служба попередила, що ймовірна добова кількість опадів від 65 мм до 100 мм, а в окремих випадках можливі випадіння понад 130 мм. Через сильні дощі очікується затоплення деяких доріг, можливі раптові повені через переповнення річок.

Погода в Україні

Нагадаємо, що цього року липень став одним із найвологіших місяців. Зокрема, у столиці випало на 143 відсотки більше від норми опадів.

Сильну зливу 29 липня пережив Житомир. Деякі вулиці затопило настільки сильно, що вони стали придатними для плавання. У міськраді пояснили, що потом стався тому, що випало надто багато опадів одночасно.

Додамо, що як писав УНІАН, серпень в Україні буде спектоним. Очікується середньомісячна температура на рівні +20...+26 °С. Це перевищує кліматичну норму на 1,5–2 градуси.

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