Комунальники усувають наслідки негоди у шести мікрорайонах Житомира.

Зливи спричинили серйозний потоп у Житомирі. У низинних районах міста був ускладнений рух транспорту, а деякі вулиці нагадували озера і там можна було навіть плавати.

На відео, яке знімали очевидці, видно, що вода стоїть на центральних вулицях, а автомобілі йдуть затопленою проїжджою частиною. Вода при цьому піднялася майже вище коліс. Через потоп зупиняли рух громадського транспорту, зокрема, тролейбусів.

Місцева влада повідомила, що причиною потопу стали дводенні зливи. За даними міської ради, за дві доби у Житомирі випало понад 89 міліметрів опадів, а це 112 відсотків від місячної норми.

"За добу випало понад 20,2 мм опадів. Це суттєво перевищує середньодобову норму. Зливова система технічно не справляється з такою кількістю опадів, але комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - зазначили в повідомленні.

Директор комунального підприємства "Управління штучних споруд" Віталій Ролінський уточнив "Суспільному", що найбільше постраждали наступні райони та вулиці: Покровська — Грушевського, Корбутівка в районі Житомирської політехніки, Смолянська площа, Шевченка, 9-10 та Мала Бердичівська.

Мешканці розповідали журналістам, що на багатьох вулицях рівень води доходив до поясу. Як можна побачити на відео, дехто вирішив навіть поплавати на вулицях. Також на відео люди зняли досить крупну рибу, яка пропливала повз. У місцевих пабліках стверджували, що риба була не одна і що вони бачили цілі зграї.

Комунальники працюють над усуненням наслідків негоди. А мешканцям порадили уникати пересування затопленими ділянками. А також не залишати автомобілі в зонах можливого підтоплення.

Погода у Житомирі

За даними синоптиків, 29 липня у Житомирській області спостерігалися сильні дощі з грозами, місцями – інтенсивні зливи, град та шквали швидкістю до 15–20 м/с.

За повідомленням Житомирського гідрометцентру від 29 липня на півночі Житомирської області сильні дощі призвели до підтоплення та пошкодження озимих й ранніх зернових.

Напередодні, вечері 28 липня 2025 року у Житомирській області сильний дощ та грози пошкодили електричні мережі та спричинили масові відключення.

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