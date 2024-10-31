Небензя зазначив, що Північна Корея є близьким партнером Росії.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що перекидання до РФ солдатів із КНДР – це "дезінформація", спрямована на те, щоб "виправдати рішення НАТО направити свої війська" в Україну.

Така цинічна заява від представника РФ пролунала під час засідання Радбезу ООН, присвяченого залученню солдатів із Північної Кореї до війни Росії проти України.

"Що стосується перекидання військ КНДР до Росії – це дезінформація. Той спектакль, який ми побачили сьогодні, – це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати "режим" українського президента", – видав Небензя.

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При цьому він додав, що КНДР є близьким партнером Росії, і Москва "відкрита" до співпраці з Пхеньяном.

"Наша взаємодія має транспарентний характер. Це наше суверенне право. Я хотів би підкреслити, що взаємодія РФ із КНДР у військових та інших сферах не порушує міжнародного права, оскільки така співпраця не спрямована проти третьої країни", – заявив представник країни-агресорки.

Вступ КНДР у війну РФ проти України

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Радбезу ООН, що, як очікується, військові з КНДР почнуть брати безпосередню участь у війні вже в листопаді.

За словами Кислиці, ймовірно, північнокорейський контингент працюватиме під егідою 11 бригади. Група солдатів із КНДР зараз займається розвідкою і з 20 жовтня працює під егідою цієї бригади.

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