Найімовірніше, північнокорейський контингент працюватиме під егідою 11 бригади.

Військові з КНДР, відправлені на допомогу Росії для участі у війні проти України, як очікується, почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони вже в листопаді.

Таку заяву зробив під час виступу на засіданні Радбезу ООН представник України Сергій Кислиця. За його словами, найімовірніше, північнокорейський контингент працюватиме під егідою 11 бригади.

"Згідно з інформацією, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою і з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади", – сказав Кислиця.

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Постпред України в ООН зазначив, що Росії в її війні проти України допомагає країна, яка перебуває під санкціями. Таким чином, рішення Пхеньяна відправити в РФ своїх солдатів порушує міжнародне право. А тренування військових із КНДР на російській території порушують резолюції ООН.

Вступ КНДР у війну РФ проти України: важливі новини

Видання Financial Times повідомляє, що близько 3000 північнокорейських військовослужбовців було перевезено в Курську область РФ. З них кілька сотень були спецпризначенцями, а решта – регулярними військами. Примітно, що контингент КНДР розмістили в казармах за 50 км від кордону з Україною.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що частина солдатів КНДР уже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

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