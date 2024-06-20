Влада Південної Кореї планує переглянути можливість передачі озброєння Україні. Раніше Сеул надавав країні фінансову та гуманітарну допомогу.
Про це пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency з посиланням на заяву представника президента Юн Сок Йоля. "Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві закордонних справ висловили жаль з приводу підписаної Московою та Пхеньяном угоди про "всеосяжне стратегічне партнерство". Вони обіцяють суворо реагувати на будь-які дії, що загрожують безпеці країни, працюючи з союзниками та дружніми країнами.
"Попри неодноразові попередження з боку міжнародного співтовариства, Росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство і відкрито згадали про військово-технологічну співпрацю, що прямо порушує резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив речник міністерства Лім Су Сук.
Путін та Кім підписали угоду: що відомо
Нагадаємо, 18 червня російський правитель здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. На думку аналітиків, він хотів заручитися підтримкою країни, а також продемонструвати, що Москва не сама у цій війні.
Наступного дня він підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. Цей документ передбачає взаємні зобов’язання у разі агресії проти однієї з країн, а також можливість співпраці у військовій сфері.