У МЗС країни прокоментували підписання угоди між КНДР та Росією.

Влада Південної Кореї планує переглянути можливість передачі озброєння Україні. Раніше Сеул надавав країні фінансову та гуманітарну допомогу.

Про це пише найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency з посиланням на заяву представника президента Юн Сок Йоля. "Південна Корея перегляне питання постачання зброї Україні", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ висловили жаль з приводу підписаної Московою та Пхеньяном угоди про "всеосяжне стратегічне партнерство". Вони обіцяють суворо реагувати на будь-які дії, що загрожують безпеці країни, працюючи з союзниками та дружніми країнами.

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"Попри неодноразові попередження з боку міжнародного співтовариства, Росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство і відкрито згадали про військово-технологічну співпрацю, що прямо порушує резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив речник міністерства Лім Су Сук.

Путін та Кім підписали угоду: що відомо

Нагадаємо, 18 червня російський правитель здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. На думку аналітиків, він хотів заручитися підтримкою країни, а також продемонструвати, що Москва не сама у цій війні.

Наступного дня він підписав з Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. Цей документ передбачає взаємні зобов’язання у разі агресії проти однієї з країн, а також можливість співпраці у військовій сфері.

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