Генсек НАТО наголосив, що РФ отримала багато боєприпасів від Північної Кореї.

Угода про всеосяжне стратегічне партнерство РФ з КНДР демонструє наростаючу узгодженість між авторитарними режимами і підкреслює важливість єдності демократій.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

Нагадаємо, Путін підписав договір із північнокорейським лідером Кім Чен Ином, який передбачає взаємні зобов'язання у сфері оборони, що серйозно змінює політику Кремля щодо Пхеньяна.

Відео дня

Столтенберг заявив, що Північна Корея надала РФ "величезну кількість боєприпасів", у той час як Китай та Іран істотно допомагають російському ВПК для війни проти України.

"Ми повинні усвідомити, що авторитарні держави дедалі більше об'єднуються. Вони підтримують одна одну так, як ми ніколи раніше не бачили", - сказав Столтенберг.

"У той час, поки вони дедалі більше об'єднуються - такі авторитарні режими, як Північна Корея, Китай, Іран, Росія - то ще важливіше, щоб ми були єдині як країни, які вірять у свободу і демократію", - переконаний генсек НАТО.

Видання зазначило, що поглиблення контактів між РФ та іншими азіатськими країнами означає, що для НАТО дедалі важливішою стає співпраця із союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський диктатор Путін побував у Пхеньяні. За даними оглядачів західних ЗМІ, цей візит є тривожною ознакою формування ядерного альянсу, відверто ворожого до НАТО і Заходу загалом.

У Білому домі вважають візит Путіна в КНДР і підписання з її лідером Кім Чен Ином договору "розширенням партнерства".

Вас також можуть зацікавити новини: