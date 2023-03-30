Подоляк назвав внесення до такого списку знаком якості.

В Офісі президента України прокоментували рішення Росії внести Угорщину до списку "недружніх" країн.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у мікроблозі Twitter, що потрапити в список "недружніх Росії країн" - це знак якості і показник нетерпимості до російських злочинів.

"Це недружність до корупції, до тортур і мародерства, до безконтрольної агресії і вбивств невинних людей. Чим ближче Україна буде до перемоги, тим більше у Росії буде з'являтися відверто "недружніх" країн", - додав він.

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Недружні Росії країни

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни проти Росії ввели міжнародні санкції. На початку березня Путін доручив визначити перелік країн, які "вчиняють щодо РФ, російських юридичних осіб та фізичних осіб" недружні дії".

Спочатку до списку увійшли Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія, включаючи Джерсі, Ангілью, Британські Віргінські острови, Гібралтар, країни-члени Євросоюзу, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія, Японія.

Сьогодні посол РФ в Угорщині заявив, що вони внесли країну до цього списку через те, що та Будапешт підписався під санкційними пакетами ЄС проти Росії.

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