Спроби Орбана поставити Угорщину в максимальну залежність від Росії в Кремлі не оцінили.

Росія внесла Угорщину до свого списку "недружніх країн" за участь у загальноєвропейських санкціях і пригрозила Будапешту заходами у відповідь. Про це заявив посол РФ в Угорщині Євген Станіславов у коментарі "РИА Новости".

Він зазначив, що керівництво Угорщини "демонструє прагматичну позицію" у своїй зовнішній політиці, але відчуває тиск з боку своїх союзників по ЄС і НАТО.

"Факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона віднесена до категорії недружніх Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші відповідні заходи", — заявив посол.

Відео дня

За словами Станіславова, запровадження санкцій негативно відбилося на всіх сферах співпраці Москви і Будапешта – від економіки до людських контактів. При цьому дипломат поскаржився, що через санкції страждає робота російського посольства в Угорщині.

"Але ми залишаємося оптимістами і навіть на цьому тлі продовжуємо прагнути до конструктивної взаємодії з Угорщиною і тримати канали діалогу відкритими", — підкреслив Станіславов.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Серед усіх членів ЄС і НАТО Угорщина веде найлояльнішу до Росії політику. І хоча Будапешт справді приєднався до загальноєвропейських санкцій, в цілому політика Орбана сильно виділяється на тлі інших країн ЄС.

Так, уряд країни категорично відмовився робити будь-які кроки для зменшення залежності країни від російських нафти і газу і вибив для себе винятки в європейських нафтових санкціях.

Також Угорщина блокує санкції проти російської атомної галузі і відмовляється брати участь у європейських проектах спільної допомоги Україні. Крім того, Угорщина виявилася однією з небагатьох країн Європи, хто категорично відмовився допомагати Україні зброєю.

Угорщина блокує перспективу членства України в ЄС і НАТО, а також вставляє палиці в колеса процесу прийняття в НАТО Швеції і Фінляндії. Також уряд Угорщини закликає до негайних переговорів по Україні, що вигідно Кремлю, оскільки дозволить заморозити конфлікт в найбільш вигідній для Росії точці.

Вас також можуть зацікавити новини: