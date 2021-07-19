У Мадриді чоловік вибив око медику, який зробив йому зауваження через відсутність маски.
Інцидент стався в метро, пише El Confidencial.
Медбрат отримав сильний удар по обличчю від чоловіка після того, як попросив його одягнути маску. Це є обов'язковою вимогою в громадському транспорті в Іспанії.
За словами очевидців, після нападу чоловік побажав медбрату смерті.
Читайте такожПожежа знищила 400 гектарів природного парку в Іспанії (фото, відео) "Сподіваюся, ти помреш, засранець", - говорить він на відеозаписі, поширеній в соціальних мережах.
У підсумку медичний працівник втратив око.
Поліцейські намагаються встановити місцеперебування нападника, який, схоже, використовував гострий предмет.
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