Тепер чоловіка розшукує поліція.

У Мадриді чоловік вибив око медику, який зробив йому зауваження через відсутність маски.

Інцидент стався в метро, пише El Confidencial.

Медбрат отримав сильний удар по обличчю від чоловіка після того, як попросив його одягнути маску. Це є обов'язковою вимогою в громадському транспорті в Іспанії.

За словами очевидців, після нападу чоловік побажав медбрату смерті.

Читайте такожПожежа знищила 400 гектарів природного парку в Іспанії (фото, відео) "Сподіваюся, ти помреш, засранець", - говорить він на відеозаписі, поширеній в соціальних мережах.

У підсумку медичний працівник втратив око.

Поліцейські намагаються встановити місцеперебування нападника, який, схоже, використовував гострий предмет.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська